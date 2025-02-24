В области есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрина.

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Какие последствия атаки дронами в Хмельницкой области

Во время ночной воздушной тревоги силы ПВО сбили в небе над Хмельницкой областью 2 российских БпЛА типа Shahed.

В результате вражеской атаки поврежден фасад, окна, двери, крыша жилого дома и автомобиль. Также взрывной волной повреждены окна еще в пяти жилых домах,

– сообщил Сергей Тюрин.

К счастью, информации о травмированных или погибших не поступало.

Этой ночью от атаки дронами также пострадала Киевская область. В Броварском районе обломки "Шахеда" упали на недостроенную многоэтажку и вызвала возгорание на 23 этаже.

В результате атаки пострадал охранник жилого комплекса – у мужчины 1974 года рождения острая реакция на стресс.