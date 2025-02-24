Атака БПЛА на Украину началась с вечера 23 февраля и продолжалась ночью уже на следующий день – 24 февраля. По данным Воздушных сил, противник использовал 185 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, запустив их из Орла, Брянска, Курска и Чауды, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ продвинулись на Торецком направлении, россияне – на Покровском и Северском: обзор ISW

Сколько БПЛА сбито

По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 113-ти БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Киевщина и Хмельнитчина. Так, в Киевской области обломки российского беспилотника попали в недостроенную многоэтажку, повлекшую пожар. Ранение получил охранник жилого комплекса.