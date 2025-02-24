Как изменилась ситуация на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны – ISW.
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Обзор фронта ISW сегодня
- 23 февраля российские войска продолжили наступательные действия в Курской области. Впрочем, нет ни одного подтвержденного продвижения.
- На Харьковском направлении продвижений оккупантов не зафиксировано. 22 и 23 февраля враг вел наступательные действия к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска.
- Агрессор продолжил наземные атаки на Купянском направлении. Подтверждений продвижения нет.
- 23 февраля противник продолжал наступление на направлении Боровой, но не продвинулся. 22 и 23 февраля оккупационные войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Загрызово и на южный – в районе Чернещины и Новоегоровки.
- Захватчики также продолжили наступательные действия на Лиманском направлении. Однако подтверждений продвижения нет.
- Оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Аналитики пишут, что геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что враг недавно мог захватить Белогоровку и карьер к югу от населенного пункта.
- Российские войска продолжили наступательные действия в направлении Часового Яра, но не продвинулись. Накануне, 22 и 23 февраля, оккупанты наступали возле Часового Яра, на северо-восток – возле Васюковки и на юг – возле Ступочек и Белой Горы.
- Украинские защитники продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что Силы обороны немного продвинулись в западном Торецке.
- Оккупанты продвинулись на Покровском направлении, в частности, на северо-восток и юг от Надиевки, что на юго-запад от Покровска.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Агрессор продолжил наступление на Кураховском направлении. Однако продвижения не зафиксировано.
- Недавно захватчики продвинулись на север от Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к юго-востоку от Днепроэнергии.
- Враг продолжил наступательные действия на Запорожском направлении, но не продвинулся.
- Оккупанты продолжили наступление на Херсонском направлении. Однако продвижений агрессора не зафиксировано.