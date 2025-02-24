Як змінилася ситуація на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни – ISW.
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Огляд фронту ISW сьогодні
- 23 лютого російські війська продовжили наступальні дії в Курській області. Втім, немає жодного підтвердженого просування.
- На Харківському напрямку просувань окупантів не зафіксовано. 22 і 23 лютого ворог вів наступальні дії на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.
- Агресор продовжив наземні атаки на Куп'янському напрямку. Підтверджень просування немає.
- 23 лютого противник продовжував наступ на напрямку Борової, але не просунувся. 22 і 23 лютого окупаційні війська наступали на північний схід від Борової в районі Загризового й на південний – у районі Чернещини та Новоєгорівки.
- Загарбники також продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку. Однак, підтверджень просування немає.
- Окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Аналітики пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що ворог нещодавно міг захопити Білогорівку й кар'єр на південь від населеного пункту.
- Російські війська продовжили наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. Напередодні, 22 і 23 лютого, окупанти наступали біля Часового Яру, на північний схід – біля Васюківки та на південь – біля Ступочок і Білої Гори.
- Українські захисники просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що Сили оборони трохи просунулися в західному Торецьку.
- Окупанти просунулися на Покровському напрямку, зокрема, на північний схід і південь від Надіївки, що на південний захід від Покровська.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Агресор продовжив наступ на Курахівському напрямку. Однак, просування не зафіксовано.
- Нещодавно загарбники просунулися на північ від Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що окупанти просунулися в полях на південний схід від Дніпроенергії.
- Ворог продовжив наступальні дії на Запорізькому напрямку, але не просунувся.
- Окупанти продовжили наступ на Херсонському напрямку. Однак, просувань агресора не зафіксовано.