Прежде всего вопрос выборов поднимает Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о выборах

Глава государства говорит, что о выборах в Украине сегодня говорят не только в Москве, но и в США. По его мнению, это достаточно опасно и является серьезным шагом. Он отметил, что для государства критически важно, чтобы выборы были демократическими и признанными. Однако, во время войны это фактически невозможно сделать.

Как люди будут голосовать на войне, как военные на фронте – я этого не могу понять. Как будут голосовать военные? Никак. Как можно голосовать, когда сегодня прилетело 267 дронов?,

– говорит Зеленский.

Президент объясняет, что пока нет возможности организовать голосование в прифронтовых регионах и обеспечить безопасность международных наблюдателей. Кроме этого, он также раскритиковал заявления Штатов о том, что Россия якобы стремится к окончанию войны и напомнил, что оккупанты продолжают массированно атаковать Украину.

Напомним, что в ночь на 23 февраля россияне выпустили по Украине 267 дронов. Это количество беспилотников стало рекордным. Воздушным силам удалось сбить 138 дронов. Однако, некоторые области пострадали в результате атаки.