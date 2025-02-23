Нашу страну атаковало более 260 БпЛА. Воздушным силам удалось сбить большинство целей, однако не обошлось и без повреждений. Все, что известно массированный налет "Шахедов" на Украину, рассказывает 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" запустили и удалось сбить

По данным Воздушных сил, в ночь на 23 февраля россияне запустили 267 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с семи направлений. Кроме этого по Украине запустили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-2.

Подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов. В то же время еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). Из них три полетели в направлении Беларуси, один – в Россию.

Как отработала ПВО 23 февраля / фото Воздушных сил

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В то же время пострадали в результате атаки Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская область и Запорожье.

Какова ситуация после атаки в Киеве и области

Так, еще до полуночи городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о том, что обломки вражеского БпЛА упали на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Печерском районе. Председатель МВА Тимур Ткаченко отметил, что в этом районе повреждены окна в нежилом здании.

В Голосеевском районе города возник пожар в частном доме. Там также было зафиксировано падение обломков. В Дарницком районе повреждены 3 частных дома и несколько автомобилей. На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар ликвидировали.

Последствия атаки БпЛА на Киев / фото ГСЧС

Что касается Киевской области, то исполняющий обязанности председателя ОГА Николай Калашник рассказал, что тревога продолжалась более 10 часов – с 21:08 до 07:28.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– подчеркнул Калашник.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Бучанском районе повреждены 4 частных дома. В Вышгородском – возгорание травяного настила на открытом участке местности. Пожар уже ликвидировали.

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Также поздно вечером 22 февраля взрывы прогремели в Кривом Роге. Мониторы сообщали о выходе баллистики из Крыма. Александр Вилкул рассказал, что вражеская ракета попала в гражданскую инфраструктуру.

По состоянию на утро сообщается об 1 погибшем мужчине. Еще 5 граждан пострадали – четыре женщины и один мужчина. В больнице остаются три человека, в частности 30-летняя женщина в тяжелом состоянии.

В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Избиты несколько легковых автомобилей,

– указывает глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью над Днепропетровщиной сбили 3 вражеских беспилотника.

Последствия атаки на Днепропетровщину / фото Сергей Лысак

Что известно о последствиях в других регионах

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин рассказал, что в области ночью сбили 9 беспилотников.

В результате вражеской атаки повреждена высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрина магазина,

– отмечает он.

Председатель ОВА писал, что по состоянию на 08:30 обращений о травмированных, погибших не поступало. Сейчас места падения обломков устанавливаются

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец отметил, что ночь была сложная. Тревога из-за атаки "Шахедов" продолжалась 6-7 часов в каждом районе.

Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействия в черкасском небе уничтожено 27 российских БпЛА. Спасибо всем за слаженную работу,

– указывает Табурец.

Обращений за помощью от населения пока не поступало. Обследование территории продолжается.

В Одесской области из-за российской атаки пострадали 3 человека. В результате попаданий поврежден жилой дом. Возникли пожары. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Последствия атаки "Шахедов" в Одесскую область / фото ГСЧС

Председатель Ровенской ОГА Александр Коваль отметил, что благодаря профессиональной работе военных удалось обезвредить несколько вражеских воздушных целей. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

У Запорожской области в результате атаки БпЛА произошло возгорание в частном секторе, сообщил Иван Федоров. "Повреждены окна в нескольких многоэтажках. Экстренные службы выехали на место", – написал он. Известно об одной пострадавшей 53-летней женщине. Медики оказывают ей помощь.