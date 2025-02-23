Нашу країну атакувало понад 260 БпЛА. Повітряним силам вдалося збити більшість цілей, проте не обійшлося й без пошкоджень. Все, що відомо масований наліт "Шахедів" на Україну, переповідає 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" запустили і вдалося збити

За данним Повітряних сил, в ніч проти 23 лютого росіяни запустили 267 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів з семи напрямків. Крім цього по Україні запустили три балістичні ракети Іскандер-М/KN-2.

Підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів. Водночас ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). З них три полетіли в напрямку Білорусі, один – у Росію.

Як відпрацювала ППО 23 лютого / фото Повітряних сил

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Водночас постраждали внаслідок атаки Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

Яка ситуація після атаки у Києві та області

Так, ще до опівночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що уламки ворожого БпЛА впали на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Печерському районі. Голова МВА Тимур Ткаченко зазначив, що у цьому районі пошкоджено вікна у нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі міста виникла пожежа в приватному будинку. Там також було зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі пошкоджені 3 приватні будинки та декілька автівок. На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували.

Наслідки атаки БпЛА на Київ / фото ДСНС

Щодо Київської області, то виконувач обов'язків голови ОВА Микола Калашник розповів, що тривога тривала більше 10 годин – з 21:08 до 07:28.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено,

– наголосив Калашник.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Бучанському районі пошкоджено 4 приватних будинки. У Вишгородському – загоряння трав'яного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежу вже ліквідували.

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Також пізно ввечері 22 лютого вибухи пролунали у Кривому Розі. Монітори повідомляли про вихід балістики з Криму. Олександр Вілкул розповів, що ворожа ракета влучила у цивільну інфраструктуру.

Станом на ранок повідомляється про 1 загиблого чоловіка. Ще 5 громадян постраждали – чотири жінки та один чоловік. У лікарні лишаються троє людей, зокрема 30-річна жінка у важкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок,

– вказує глава ОВА Сергій Лисак.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / фото Сергій Лисак

Що відомо про наслідки в інших регіонах

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що в області вночі збили 9 безпілотників.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередач, дорожнє полотно, вікна в приміщенні та вітрину магазину,

– зазначає він.

Голова ОВА писав, що станом на 08:30 звернень щодо травмованих, загиблих не надходило. Наразі місця падіння уламків встановлюються

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що ніч була складна. Тривога через атаку "Шахедів" тривала 6-7 годин у кожному районі.

Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в черкаському небі знищено 27 російських БпЛА. Дякую всім за злагоджену роботу,

– вказує Табурець.

Звернень по допомогу від населення наразі не надходило. Обстеження території триває.

В Одеській області через російську атаку постраждало 3 людей. Внаслідок влучань пошкоджений житловий будинок. Виникли пожежі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння.

Наслідки атаки "Шахедів" на Одещину / фото ДСНС

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що завдяки професійній роботі військових вдалося знешкодити кілька ворожих повітряних цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

У Запорізькій області внаслідок атаки БпЛА сталося займання у приватному секторі, повідомив Іван Федоров. "Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце", – написав він. Відомо про одну постраждалу 53-річну жінку. Медики надають їй допомогу.