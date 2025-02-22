Чернобыльская атомная электростанция снова оказалась в центре мирового внимания и угрожающих событий. В начале полномасштабного вторжения ее оккупировали российские войска. После деоккупации в апреле 2022 года зона сталкивается с постоянной угрозой пролета российских ракет и беспилотников.

В ночь на 14 февраля 2025 года подвергся удару от российского дрона новейший безопасный конфайнмент (НБК или арка) – укрытие, построенное над четвертым энергоблоком в 2019 году. То, что произошло в ночь на 14 февраля, вызывает серьезное беспокойство не только из-за прямой атаки на объект с высоким уровнем радиационной опасности, но и из-за использования модернизированного беспилотника "Шахед" с мощным фугасным зарядом минимум в 50 килограммов.

24 Канал поговорил с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорием Ищенко о последствиях атаки и будущем Чернобыльской зоны.



Григорий Ищенко (в центре) / Фото ГСП ЧАЭС

Какая сейчас ситуация на арке ЧАЭС

ГАЗО получает обновленную информацию каждые два часа от оперативного штаба, в который входят представители ЧАЭС, ГСЧС, собственно, агентства и министерства окружающей среды.

Сводные данные публикуются на сайтах соответствующих ведомств – там за ними могут следить украинцы.



Арка после повреждения российским дроном 14 февраля / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

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Мы предоставляем правдивую информацию о состоянии объекта ежедневно и почасово,

– говорит Ищенко.

По состоянию на последний мониторинг (на момент интервью 20 февраля) с помощью БПЛА и тепловизоров термоточек не обнаружено. Также продолжается обследование восточных и западных торцевых стен арки НБК ручными тепловизорами. Ищенко отметил, что на крыше конфайнмента проложены четыре рабочих рукава, а 33 верхолаза находятся в резерве и готовы к выполнению необходимых работ. Радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС не превышает норму, добавил председатель ГАЗО.

Как финансируют укрытие

Важно! 18 февраля глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направляет более 1,5 миллиарда гривен на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС. Финансирование увеличится на 139 миллиона по сравнению с 2024 годом.

Относительно финансирования, Ищенко отметил, что 1,5 миллиарда гривен, выделенные правительством, являются частью бюджета на 2025 год для текущей деятельности ГСП ЧАЭС. Он отметил, что оценить стоимость ремонтных работ можно будет только после окончательного обследования конструкций.

"Работают представители научно-исследовательских институтов, и мы предоставим соответствующую информацию после завершения их исследований", – добавил председатель ГАЗО.

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Любые выводы относительно стоимости ремонтных работ НБК можно сделать только после окончательной ликвидации чрезвычайной ситуации и получения результатов профессионального осмотра этих конструкций. 18 февраля работали представители научно-исследовательских институтов, и я уже сообщал, что мы предоставим эту информацию потом о тех предварительных повреждениях, обследования, которые нам дадут это заключение,

– пояснил Ищенко.

Как будет происходить восстановление НБК

Очевидно, что арка теперь будет нуждаться в восстановлении для обеспечения радиационной безопасности Украины и Европы. Но сроки восстановления арки и объемы финансирования работ можно будет определить только после того, как будет проведено окончательное обследование и сделан профессиональный анализ по безопасности, говорит Ищенко.

Что известно о НБК Новый безопасный конфайнмент (НБК) – это изоляционное арочное сооружение, возведенное над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) с целью ограничения радиационного воздействия на окружающую среду и создания условий для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие".



Основные характеристики НБК:



- высота: 109 метров;

- ширина: 257 метров;

- длина: 162 метра;

- вес конструкций: более 36 000 тонн;

- срок эксплуатации: более 100 лет.



Строительство НБК началось в сентябре 2012 года после заключения контракта между ГСП ЧАЭС и международным консорциумом NOVARKA, в состав которого входили французские компании VINCI Construction Grands Projets и Bouygues Travaux Publics. Проект финансировался при поддержке 45 стран-доноров, общий объем финансирования составил более 2 миллиарда евро. В реализации проекта приняли участие около 10 000 работников из 40 стран мира, из них 5 000 – украинцы. В ноябре 2016 года арка НБК была надвинута на объект "Укрытие", а в июле 2019 года сооружение официально введено в эксплуатацию.

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Что касается возможности привлечения международных партнеров к восстановительным работам, председатель ГАЗО подтвердил, что Украина поддерживает контакты со странами, которые ранее финансировали строительство нового безопасного конфайнмента.

"Мы с ними постоянно на связи", – отметил Ищенко. Эти вопросы обсуждаются через Европейский банк реконструкции и развития. В ближайшее время состоится совещание доноров, которые участвовали в финансировании проекта и готовы поддержать дальнейшие работы, добавил собеседник.

Будет ли туристическое будущее у зоны

До полномасштабного вторжения Чернобыльскую зону регулярно посещали как украинские, так и иностранные туристы – увидеть легендарные места, воспетые в частности в играх. Но война изменила обстоятельства.

Относительно будущего зоны отчуждения как туристического направления, Ищенко отмечает, что этот вопрос зависит от завершения военных действий.

Что планировали делать в зоне до 2022 года До 2022 года в рамках президентской программы "Большая стройка" планировалось реализовать ряд проектов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, направленных на сохранение культурного наследия и развитие инфраструктуры для туризма. В частности, в 2021 году в рамках проекта "Чернобыль. Сохранение" началась консервация знаковых туристических объектов, таких как кафе "Припять", автовокзал и 16-этажный жилой дом в городе Припять. На крыше последнего планировалось обустроить смотровую площадку, а в одной из квартир – музей, посвященный лейтенанту Владимиру Правику, руководителю первой пожарной бригады, прибывшей на ЧАЭС после аварии. Также предусматривалась реконструкция контрольно-пропускного пункта "Дитятки" для улучшения инфраструктуры и обеспечения комфортного доступа в зону отчуждения.



Кроме этого, в зоне отчуждения был создан каталог участков для развития возобновляемой энергетики и начато проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций. Рассматривалась возможность размещения малых модульных реакторов для повышения энергетической безопасности страны.



В общем, до 2022 года программа "Большая стройка" предусматривала комплексное развитие зоны отчуждения ЧАЭС, сочетая сохранение исторического наследия с внедрением современных технологий и развитием туристической инфраструктуры.

Благодаря нашим защитникам сегодня наша страна стоит, держится и мы можем работать. Благодаря Вооруженным Силам мы надеемся на победу и на справедливый мир, который должен воцариться в нашем государстве. После этого, да, мы будем заниматься восстановлением – не только мы, но и все отрасли. Надеюсь, что постепенно восстановится и туризм. Наверное, после завершения войны он возродится, но в каком объеме и каким образом – пока неизвестно. Ведь соседняя Беларусь также поддерживает оккупантов и наши Силы обороны вынуждены принимать меры для защиты государственных границ,

– отметил председатель ГАЗО.

Что сейчас происходит в зоне

После деоккупации в 2022 году зона ЧАЭС стала военным форпостом на севере Украины. В то же время там происходят плановые работы. В частности это работа по выводу ЧАЭС из эксплуатации и безопасного хранения отработанного ядерного топлива. Кроме того, на комплексе "Вектор" ведутся работы по обращению с радиоактивными отходами, разрабатываются мероприятия по перевозке таких отходов в специальные хранилища в зоне отчуждения, рассказал глава агентства.

Работы на НБК / Фото ГСЧС

Идет плановая работа, спокойная – ведь этот труд не любит огласки,

– добавляет Ищенко.

Однако работников зоны постоянно беспокоят российские атаки. Григорий Ищенко отмечает, что воздушные тревоги случаются в зоне часто и существенно мешают работе, поскольку оккупанты используют зону для транзита дронов, зная, что над ядерными объектами их не сбивают.

"Мировая практика и международные конвенции запрещают полеты над ядерными объектами даже в мирное время, но эта норма не выполняется", – подытожил Ищенко.