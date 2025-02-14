24 Канал показывает эксклюзивные кадры повреждений укрытия, которое защищает мир от радиации.

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Каковы повреждения на ЧАЭС

Как сообщил президент Зеленский, российский дрон, который атаковал станцию, летел на высоте 85 метров, что не позволяет радарам обнаруживать воздушные объекты.

К счастью, удар России не нанес непоправимого вреда для людей. По данным ГСЧС, уровень радиации в норме.

Россия ударила по ЧАЭС / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Известно, что вражеский БпЛА попал в крышу саркофага, что вызвало пожар.

Последствия удара по ЧАЭС / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В результате атаки была повреждена внешняя оболочка Нового безопасного конфайнмента и оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

На месте продолжается разбор защитного покрытия для того, чтобы выявить очаги тления.

Последствия удара по ЧАЭС / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

У МВД отметили, что ситуация на территории Чернобыльской АЭС контролируемая. К счастью, обошлось без пострадавших.