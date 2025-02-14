24 Канал показує ексклюзивні кадри пошкоджень укриття, яке захищає світ від радіації.

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Якими є пошкодження на ЧАЕС

Як повідомив президент Зеленський, російський дрон, який атакував станцію, летів на висоті 85 метрів, що не дозволяє радарам виявляти повітряні об'єкти.

На щастя, удар Росії не завдав непоправної шкоди для людей. За даними ДСНС, рівень радіації у нормі.

Росія вдарила по ЧАЕС / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Відомо, що ворожий БпЛА влучив у дах саркофага, що спричинило пожежу.

Наслідки удару по ЧАЕС / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Унаслідок атаки було пошкоджено зовнішню оболонку Нового безпечного конфайнменту та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

На місці триває розбір захисного покриття для того, щоб виявити осередки тління.

Наслідки удару по ЧАЕС / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

У МВС наголосили, що ситуація на території Чорнобильської АЕС контрольована. На щастя, минулося без постраждалих.