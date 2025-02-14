Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Через атаку в укриття над енергоблоком ЧАЕС утворилася діра.

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Що зараз відбувається на території ЧАЕС

Клименко наголосив, що ситуація на території Чорнобильської АЕС – контрольована. Постраждалих осіб через інцидент немає.

Триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази,

– написав міністр.

Він також зауважив, що радіаційний фон на території у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту", – резюмував глава МВС.

До слова, Володимир Зеленський, говорячи про російський обстріл ЧАЕС, зазначив, що російський дрон ішов на висоті 85 метрів. Радари не бачать цієї висоти повітряних об'єктів.

Президент також зауважив, що Росія цинічно вдарила по саркофагу Чорнобильської АЕС у день початку Мюнхенської безпекової конференції. За словами глави держави, ці дії Путіна свідчать про одне – він не хоче миру в тих умовах, які можуть бути.