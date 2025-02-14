У ніч проти 14 лютого країна-агресор атакувала Україну понад 130 дронами. Один із них влучив по "саркофагу" на ЧАЕС. Під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський підкреслив, що Росія діяла навмисне, передає 24 Канал.

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Росія сплановано вдарила по ЧАЕС

За словами президента, буде проводитися розслідування атаки на ЧАЕС. Наразі вже відомо, що дрон йшов на висоті 85 метрів.

"Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Це дає нам сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, вони (окупанти – 24 Канал) спеціально це робили. Це не значить, що якось дрон змінив напрямок тощо", – пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що атака на ЧАЕС "це дуже зрозумілий "привіт" від Путіна та Росії щодо безпекової конференції".

Президент зауважив, що своїми діями Путін засвідчив, що не хоче миру. Крім того, глава держави зауважив, що в очільника Кремля склалися "комфортні умови" для здійснення подібних ударів. Зеленський зауважив, що коли на особу роблять тиск з усіх сторін, то вона на подібне не наважиться. Ймовірно, президент тонко натякнув на те, що США та окремі країни Європи своїми діями дозволили Путіну вийти з дипломатичної ізоляції.