Про нього 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що саме рекрутинг буде стимулювати мобілізаційні процеси. Важливими є також виплати та соціальні гарантії для майбутніх військових.

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Метод залучення людей до війська

В Україні затвердили порядок укладання контрактів із ЗСУ віком від 18 до 24 років. Чоловіки можуть підписати контракти лише добровільно. За словами радника голови ОПУ, це не є крок на зустріч США, які вже довгий час закликають Україну знизити мобілізаційний вік.

Це об'єктивна реальність. Є потреба йти правильно через рекрутинг, тобто через стимулювання мобілізаційних процесів. Після майже 3 років війни важко лише через інформаційне стимулювання приходити до ефективних програм мобілізації,

– пояснив Подоляк.

Завдяки такому рекрутингу, добровольці віком від 18 до 24 років отримають 1 мільйон гривень, а також зможуть отримувати щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень та соціальні гарантії.

"Це єдині інструменти, які можуть виглядяти на такому етапі війни позитивно. Тільки через подібні фінансові стимули можна проводити ефективну рекрутингову кампанію. Ці програми розроблялись певний час, це не через слова з США", – сказав радник голови ОПУ.

Цікаво! Водночас член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко висловив думку про те, що рішення з контрактами для чоловіків з 18 років є саме відповіддю партнерам України. Він переконаний, що найбільш приваблива пільга для молоді – це житло під 0%.

Подоляк додав, що Україні потрібно збільшувати соціальні гарантії усім військовослужбовцям попри їх вік, зокрема тим, хто перебуває на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Він переконаний, що Міноборони вже над цим працюють.

Очевидно, що цінність життя людини не можна порівняти з виплатами від держави. Однак зараз ми говоримо прагматичні речі та про інструменти, які можуть посилити мобілізаційні процеси,

– підсумував він.

Важливо нагадати, що в Україні не запровадили загальну мобілізацію з 18 років. Мобілізувати з такого віку можуть лише у випадках, якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру.