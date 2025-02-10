Раніше ми писали про те, кого можуть мобілізувати з 21 року.

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За яких умов можуть мобілізувати 18-річного юнака

У 18 хлопець ще не є військовозобов'язаним. Законодавство кваліфікує його як призовника, який має проходити строкову службу. Та оскільки під час воєнного стану строкової служби нема, то таких юнаків не призивають.

Утім, це не означає, що 18-річних не мобілізують. Це можливо, але тільки в кількох випадках. Із 18 до 25 років вас можуть мобілізувати, якщо ви пройшли строкову службу у мирний час, закінчили вищий військовий навчальний заклад або закінчили військову кафедру. За цих умов юнак уже не просто приписаний до призовної дільниці, а є офіцером запасу, має військово-облікову спеціальність.

В інших випадках хлопці можуть піти в армію добровільно. Зараз держава працює над їхнім залученням, розробляючи однорічні контракти.

У 2024 році контракти на службу уклали декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років.