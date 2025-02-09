Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова народного депутата та члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу в "Медіацентр Україна".

До теми З якого віку можуть мобілізувати на війну у 2025 році: що каже закон

Яку кількість українців 18 – 25 років залучили за рік до ЗСУ

За словами Федора Веніславського, мобілізаційні процеси наразі йдуть в тих межах, які визначені законодавством і відповідними підзаконними нормативно-правовими актами.

Процеси мобілізації йдуть в плановому режимі, не завжди так, як би нам хотілося з погляду залучення до війська відповідної кількості людей, але вони загалом ідуть непогано,

– пояснив нардеп.

Водночас він наголосив, що за минулий рік декілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби в ЗСУ.

Окрім того, Веніславський зауважив, що у мотиваційних пакетах, які будуть спрямовані на українців віком від 18 до 25 років для укладення контракту з ЗСУ на рік, будуть також передбачені одноразові виплати, які будуть розтягнути за строком. Це потрібно, щоб забезпечити соціальну справедливість між всіма військовослужбовцями та рівність в правах.

Член комітету Ради з нацбезпеки висловив сподівання, що це також додатково допоможе збільшити кількість військовослужбовців ЗСУ в рази та посилить оборонні спроможності України.

До слова, раніше Володимир Зеленський розповідав, що в Україні планують запровадити спеціальний однорічний контракт для молоді віком від 18 до 24 років для служби в армії. Президент підкреслив, що ці контракти не означатимуть примусову мобілізацію цієї категорії громадян, а натомість міститимуть багато переваг для молоді щодо служби, включно з високим грошовим забезпеченням.