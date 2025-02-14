Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Важливо Було влучання в укриття над 4-м енергоблоком, виникла пожежа: головне про удар Росії по ЧАЕС

Зеленський прокоментував удар по ЧАЕС

Зеленський наголосив, що росіяни цинічно вдарили по укриттю Чорнобильської АЕС, що є небезпечним кроком. Президент України наголосив, що саркофаг будували 40 країн світу не просто так.

Президент України додав, що дрон йшов на висоті 85 метрів – це надзвичайно низько. За словами Зеленського, якщо БпЛА йде на такій висоті, то його не фіксують радари. Він зауважив, що ці дії свідчать про те, що росіяни навмисно атакували укриття АЕС.

"Вони спеціально це робили. Це не значить, що якось дрон змінив напрямок", – зауважив президент.

Зеленський також заявив, що Росія цинічно вдарила по саркофагу Чорнобильської АЕС у день початку Мюнхенської безпекової конференції. Удар у цей найнебезпечніший об'єкт у Європі – це зрозумілий "привіт" від російського диктатора. Президент України заявив, що ці дії Путіна свідчать про одне – він не хоче миру в тих умовах, які можуть бути.

Путін у комфортних умовах, якщо атакує Чорнобильську АЕС, бо коли людина стиснута з усіх боків, я думаю, що вона таке не робить. Коли людина хоче діалогу та закінчення війни, вона таке не робить,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що удар відбувся також після того, як він 13 лютого відвідав АЕС.