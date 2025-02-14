Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко. Из-за атаки в укрытие над энергоблоком ЧАЭС образовалась дыра.

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Что сейчас происходит на территории ЧАЭС

Клименко отметил, что ситуация на территории Чернобыльской АЭС – контролируемая. Пострадавших лиц из-за инцидента нет.

Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы,

– написал министр.

Он также отметил, что радиационный фон на территории в норме. Сейчас на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.

"Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информацию о последствиях российского удара и оперативную ситуацию на ЧАЭС передано в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты", – резюмировал глава МВД.

К слову, Владимир Зеленский, говоря о российском обстреле ЧАЭС, отметил, что российский дрон шел на высоте 85 метров. Радары не видят этой высоты воздушных объектов.

Президент также отметил, что Россия цинично ударила по саркофагу Чернобыльской АЭС в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы государства, эти действия Путина свидетельствуют об одном – он не хочет мира в тех условиях, которые могут быть.