Про це 24 Каналу розповіла речниця ДСНС України Світлана Водолага, зауваживши, що після прибуття на місце події, ДСНС виявили кілька місць з пошкодженням.

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Удар Росії по ЧАЕС

За словами речниці ДСНС, на місціях ударів виникли пожежі. Ліквідаціця усіх осередків загорянь пройшла успішно, відкритого вогню немає.

Зараз триває ліквідація тління одного з осередків. Ситуація контрольована,

– наголосила вона.

Водолага зауважила, що автоматизований моніторинг радіоактивного фону триває, зараз він є в межах норми. Новітня система для якісного моніторингу з'явилась в Україні завдяки партнерам, уся актуальна інформація щосекунди надходить до МАГАТЕ. Крім цієї системи, спеціалісти також роблять заміри фону вручну.

Ситуацію контролюємо щосекунди. Зараз радіоактивний фон і на майданчику, і в зоні відчуження в межах норми,

– сказала речниця ДСНС.