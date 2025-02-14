Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ. Зазначається, що організація продовжує стежити за ситуацією.

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У МАГАТЕ відреагували на удар по ЧАЕС

У МАГАТЕ розповіли, що в ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, їхня команда на Чорнобильській АЕС почула вибух з боку укриття, яке захищає залишки реактора № 4. Там вибух спричинив пожежу. Згодом співробітникам МАГАТЕ повідомили, що БпЛА влучив у дах укриття.

Співробітники пожежної безпеки та транспортні засоби відреагували за лічені хвилини. Наразі жодних ознак прориву внутрішньої захисної оболонки укриття немає,

– заявили в організації.

За даними МАГАТЕ, рівень радіації всередині та зовні також залишається нормальним та стабільним, про жертви не повідомляється.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що ця атака і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС "підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки".

Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності,

– сказав він.

До слова, Андрій Єрмак заявив, що цей удар відбувся у день відкриття Мюнхенської конференції. За його словами, зараз у Мюнхені всі не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі.