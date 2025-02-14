Окупанти поцілили дроном по укриттю на Чорнобильській АЕС. Ворог використав безпілотник з фугасною частиною. За словами президента Зеленського, пошкодження суттєві. Зазначимо, що цей злочин росіян відбувся у день відкриття Мюнхенської конференції, передає 24 Канал із посиланням на заяву Андрія Єрмака.

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"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть.

Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", – йдеться у заяві Єрмака.