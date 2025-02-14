Ця споруда береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про атаку на укриття Чорнобильської АЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували укриття Чорнобильської АЕС, яке Україна будувала разом з іншими країнами світу та Європи. За словами глави держави, пожежу вдалося загасити.

Наразі радіаційний фон не підвищувався. Однак, за першими оцінками, є суттєві пошкодження споруди.

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Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що країна-агресорка продовжує збільшувати свою армію, та щоночі здійснює атаки проти української інфраструктури. Окрім цього, вона не змінює "своє божевільної антилюдської державної риторики". За словами глави держави, це означає, що російський диктатор Путін точно не готується до переговорів.