Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Дивіться також Де розташований саркофаг зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС: дивіться на карті
Як виглядають залишки дрона, який атакував ЧАЕС
Залишки дрона, який атакував ЧАЕС / Фото ДСНС
Російські війська завдали удару по Чорнобильській АЕС. З'явилися фото залишків дрона, який пробив укриття.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Дивіться також Де розташований саркофаг зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС: дивіться на карті
Залишки дрона, який атакував ЧАЕС / Фото ДСНС