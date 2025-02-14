Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Де розташований саркофаг зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС: дивіться на карті

Як виглядають залишки дрона, який атакував ЧАЕС

Залишки дрона, який атакував ЧАЕС

Залишки дрона, який атакував ЧАЕС / Фото ДСНС