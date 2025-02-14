Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также Где расположен саркофаг разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС: смотрите на карте
Как выглядят остатки дрона, который атаковал ЧАЭС
Остатки дрона, который атаковал ЧАЭС / Фото ГСЧС
Российские войска нанесли удар по Чернобыльской АЭС. Появились фото остатков дрона, который пробил укрытие.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Смотрите также Где расположен саркофаг разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС: смотрите на карте
Остатки дрона, который атаковал ЧАЭС / Фото ГСЧС