Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Как выглядят остатки дрона, который атаковал ЧАЭС

Остатки дрона, который атаковал ЧАЭС

Остатки дрона, который атаковал ЧАЭС / Фото ГСЧС