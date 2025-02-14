Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какой радиационный фон в результате удара по ЧАЭС

Российский ударным БпЛА ударил по укрытию Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас радиационный фон не повышается. Он отметил, что за ним постоянно наблюдают.

Информацию о том, что показатели радиационного фона – в норме, подтвердили и в ГСЧС.

После удара российского дрона по укрытию 4 энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 микрозиверта в час, что не превышает допустимых значений.

Последствия попадания по укрытию ЧАЭС / Фото МАГАТЭ

Мониторинг радиоактивного фона продолжается. Ситуация находится под контролем.