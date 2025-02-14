Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Який радіаційний фон внаслідок удару по ЧАЕС

Російський ударним БпЛА вдарив по укриттю Чорнобильської АЕС у ніч на 14 лютого. Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі радіаційний фон не підвищується. Він зазначив, що за ним постійно спостерігають.

Інформацію про те, що показники радіаційного фону – в нормі, підтвердили і в ДСНС.

Після удару російського дрона по укриттю 4 енергоблоку ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мікрозіверта на годину, що не перевищує допустимих значень.

Наслідки влучання по укриттю ЧАЕС / Фото МАГАТЕ

Моніторинг радіоактивного фону триває. Ситуація перебуває під контролем.