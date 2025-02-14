Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ. Отмечается, что организация продолжает следить за ситуацией.

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В МАГАТЭ отреагировали на удар по ЧАЭС

В МАГАТЭ рассказали, что в ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, их команда на Чернобыльской АЭС услышала взрыв со стороны укрытия, которое защищает остатки реактора № 4. Там взрыв вызвал пожар. Впоследствии сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что БпЛА попал в крышу укрытия.

Сотрудники пожарной безопасности и транспортные средства отреагировали за считанные минуты. Сейчас никаких признаков прорыва внутренней защитной оболочки укрытия нет,

– заявили в организации.

По данным МАГАТЭ, уровень радиации внутри и снаружи также остается нормальным и стабильным, о жертвах не сообщается.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что эта атака и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".

Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности,

– сказал он.

К слову, Андрей Ермак заявил, что этот удар произошел в день открытия Мюнхенской конференции. По его словам, сейчас в Мюнхене все не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые.