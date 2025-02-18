Превышение радиационного фона не фиксируются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какая ситуация на ЧАЭС 18 февраля

На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий удара российского дрона.

Сейчас службы вынуждены частично вскрыть укрытие, чтобы потушить 2 очага тления утеплителя кровли. По состоянию на 12.00 18 февраля эти работы уже начались.

На месте удара работают три группы верхолазов ГСЧС Украины.

Постоянно осуществляется мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором. Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая,

– заверили в ГСЧС.

ГСЧС работает на ЧАЭС: смотрите видео

Напомним, на ЧАЭС ранее было зафиксировано три очага тления. К ликвидации было привлечено 91 работника ГСЧС и 18 единиц техники.