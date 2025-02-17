На ЧАЭС работают две группы верхолазов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГАЗО.

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Как ликвидируют последствия удара по ЧАЭС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отчитывается о текущей ситуации с ликвидацией последствий вражеского удара по ЧАЭС.

На станции зафиксировано три очага тления. Сейчас там работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления;

Отчитываются также о прокладке рабочих линий на пять стволов. Ситуацию мониторят с помощью БпЛА с тепловизором.

Сейчас к ликвидации привлечены 91 работник ГСЧС и 18 единиц техники.

Ранее в ГАЗО сообщали о временном приостановлении тушения пожара в 7:00 17 февраля. Открытых очагов тления тогда не фиксировали. Об этом в частности говорил и Олег Кориков, Председатель Госатомрегулирования. Однако тогда ситуацию еще продолжали мониторить тепловизионные дроны.

Добавим, что сейчас тепература воздуха в Чернобыле -15 градусов по Цельсию.