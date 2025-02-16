Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григория Ищенко в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на ЧАЭС

По результатам предварительного обследования, на ЧАЭС обнаружили серьезные повреждения конструкций, вызванные ударом вражеского БпЛА.

В настоящее время радиационная ситуация спокойная, поэтому никаких выбросов не может быть, но если будут повторные удары по таким объектам, то ситуация может измениться,

– рассказал Григорий Ищенко.

Он добавил, что ситуация с радиационным фоном на территории площадки ЧАЭС, в частности на НБК, остается без изменений – с начала пожара и до сегодня. По словам председателя ГАЗО, никаких выбросов радиоактивных веществ или повышенного облучения персонала не обнаружено, а параметры радиации находятся в пределах контрольных уровней.

Ищенко сообщил, что во вторник, 18 февраля, планируется совещание с участием многих научно-исследовательских институтов для того, чтобы дать оценку повреждениям НБК и передать ее руководству государства.

К слову, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинские пожарные круглосуточно работают в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после удара российского беспилотника.