Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорія Іщенка в ефірі телемарафону.

Читайте також "Терористичний привіт Європі": полковник запасу ЗСУ назвав головну мету удару по ЧАЕС

Що зараз відбувається на ЧАЕС

За результатами попереднього обстеження, на ЧАЕС виявили серйозні пошкодження конструкцій, спричинені ударом ворожого БпЛА.

На цей час радіаційна ситуація спокійна, тому ніяких викидів не може бути, але якщо будуть повторні удари по таких об'єктах, то ситуація може змінитися,

– розповів Григорій Іщенко.

Він додав, що ситуація з радіаційним фоном на території майданчика ЧАЕС, зокрема на НБК, залишається без змін – з початку пожежі і до сьогодні. За словами голови ДАЗВ, жодних викидів радіоактивних речовин або підвищеного опромінення персоналу не виявлено, а параметри радіації знаходяться в межах контрольних рівнів.

Іщенко повідомив, що у вівторок, 18 лютого, планується нарада за участю багатьох науково-дослідних інститутів для того, щоб дати оцінку пошкодженням НБК і передати її керівництву держави.

До слова, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що українські пожежники цілодобово працюють у морозну погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після удару російського безпілотника.