Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це "терористичний привіт від Путіна", який спрямований до учасників Мюнхенської безпекової конференції. Він вимагає здати Україну, тому й підсилив свої прагнення новим злочином – ударом по ЧАЕС.

Дивіться також Це був модифікований "Шахед", – Зеленський назвав потужність дрона, яким Росія вдарила по ЧАЕС

"Так роблять терористи, тому з ними ніхто і не веде перемовини", – сказав він.

Путін намагається залякати світ

Роман Світан вважає, що кремлівський диктатор атакую по Чорнобильській атомній електростанції намагається налякати не лише Україну, але і Європу.

Важливо! Політтехнолог Михайло Шейтельман також висловив свою думку щодо російської атаки на саркофаг ЧАЕС, назвавши це подією світового масштабу, яка матиме величезний міжнародний резонанс. Саркофаг будували за кошти міжнародних партнерів. Цей інцидент може стати важливим фактором у переговорах України із США та іншими західними союзниками.

Владімір Путін створює ситуації, які б мали налякати Захід, щоб там пішли на його умови для капітуляції України. На думку військового експерта, спричинив такі дії Росії Дональд Трамп.

Мовиться про нещодавній діалог між кремлівським диктатором та лідером США.

Якщо контакти з Путіним продовжуватимуться і надалі, то подібні терористичні атаки не припинятимуться. Але це ми (Україна – 24 Канал) терпітимемо такі удари, адже ми його заручники. Це треба чітко розуміти,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Світан зауважив, що Росія здійснює подібні атаки по території України для того, щоб також натиснути на українське військове керівництво, аби ті припинити бойові дії й погодили на умови капітуляції.