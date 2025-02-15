Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это "террористический привет от Путина", который направлен к участникам Мюнхенской конференции по безопасности. Он требует сдать Украину, поэтому и усилил свои стремления новым преступлением – ударом по ЧАЭС.

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"Так делают террористы, поэтому с ними никто и не ведет переговоры", – сказал он.

Путин пытается запугать мир

Роман Свитан считает, что кремлевский диктатор атакую по Чернобыльской атомной электростанции пытается напугать не только Украину, но и Европу.

Важно! Политтехнолог Михаил Шейтельман также высказал свое мнение относительно российской атаки на саркофаг ЧАЭС, назвав это событием мирового масштаба, которая будет иметь огромный международный резонанс. Саркофаг строили на средства международных партнеров. Этот инцидент может стать важным фактором в переговорах Украины с США и другими западными союзниками.

Владимир Путин создает ситуации, которые должны были бы напугать Запад, чтобы там пошли на его условия для капитуляции Украины. По мнению военного эксперта, вызвал такие действия России Дональд Трамп.

Говорится о недавнем диалоге между кремлевским диктатором и лидером США.

Если контакты с Путиным будут продолжаться и в дальнейшем, то подобные террористические атаки не будут прекращаться. Но это мы (Украина – 24 Канал) будем терпеть такие удары, ведь мы его заложники. Это надо четко понимать,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан заметил, что Россия осуществляет подобные атаки по территории Украины для того, чтобы также нажать на украинское военное руководство, чтобы те прекратить боевые действия и согласились на условия капитуляции.