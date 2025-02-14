Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что российская атака на саркофаг ЧАЭС – это событие мирового масштаба. Мир уже привык к ежедневным разрушениям городов и гибели людей от действий России.

Показательный поступок для мира

Однако удар по Чернобыльской АЭС – это атака на всемирно известный символ.

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О Чернобыле снят один из самых известных сериалов последнего десятилетия.

Когда мы говорим, что весь мир строил этот саркофаг, можно смонтировать кадры, как в 1986 году с самолетов тушили реактор. А теперь Россия наносит туда удары дронами. Это станет очень показательным для всего мира. Хорошее начало для переговоров с США,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он также напомнил, что в прошлом году, в день открытия Мюнхенской конференции, россияне убили Алексея Навального. Шейтельман предположил, что и в этом году они могли запланировать атаку подобного масштаба. И, безусловно, удар по саркофагу ЧАЭС – это событие, которое будет иметь огромный международный резонанс.