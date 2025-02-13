Но теперь президент США Дональд Трамп дал Путину "толчок". Вероятно, их недавний телефонный разговор снова позволил диктатору выйти на мировую арену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что для Путина означает разговор с Трампом

Издание пишет, что хотя Трамп не скрывал, что его политика будет кардинально отличаться от подхода бывшего президента США Джо Байдена в вопросе победы Украины, однако его комментарии о том, что Россия тоже воевала "за эту землю и потеряла много солдат" шокировали всю Европу.

NBC News сообщает, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрис Ильвес, комментируя разговор Трампа и Путина, заявил, что президент США "отдал Украину" диктатору. В свою очередь бывший посол США в России Майкл Макфол, который на этой неделе участвует в Мюнхенской конференции также выразил недовольство.

Он удивлен относительно того, почему администрация Трампа "дарит Путину подарки – украинскую землю и отсутствие членства Украины в НАТО – еще до начала переговоров". Экс-посол добавил, что имел переговоры с россиянами, и, по его словам, "вы никогда ничего не отдаете им бесплатно".

В статье приводят слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что хоть Дональд Трамп и позвонил сначала российскому диктатору, однако это не ставит Россию приоритетом, хоть, как и признает, что это было неприятно. Журналисты отмечают, что украинский лидер до сих пор доверяет заявлениям президента США.

Это "показывает слабость США, поскольку они удовлетворяют желания Путина без необходимости России идти на компромисс или уступать чем-то... Блеф Путина о том, что он "побеждает", кажется, работает с Трампом,

– считает Арина Луцевич, директор лондонского аналитического центра Chatham House.

Европа должна участвовать в переговорах

Согласно обнародованной информации, хотя Россия в течение последнего года достигла незначительных успехов на фронте, Москва до сих пор контролирует около 20% украинской территории. В то же время Силы обороны до сих пор удерживают часть Курской области после начала операции в августе 2024 года.

В то же время, по данным издания, европейские страны обеспокоены тем, что Дональд Трамп может вести переговоры с Владимиром Путиным, оставляя в стороне от Владимира Зеленского. Также журналисты приводят недавнее совместное заявление Франции, Германии, Польши, Испании и Великобритании.

Они требуют того, что Украина и Европа обязательно должны участвовать в любых переговорах по миру. И хотя европейские дипломаты не упоминали имени Дональда Трампа, однако они указали, что "с нетерпением ждут обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками".

К слову, президент Украины Владимир Зеленский довольно скептически высказался относительно договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что с российским диктатором будет сложно договориться о справедливом мире.

Отметим, что CNN писало, что после длительного периода, когда война в Украине омрачала международную политику, Путин попытался использовать этот момент для восстановления своих стратегических позиций и дальнейшего ослабления единства Запада по вопросу войны.