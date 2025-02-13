По его мнению, это не признак того, что Россия является приоритетом, однако он признал, что это было неприятно. Об этом глава государства рассказал во время посещения Хмельницкой АЭС, передает 24 Канал.

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Что сказал президент о разговорах

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина вечером в среду, 12 февраля, отметив, что не считает это признаком того, что Россия приоритет. Украинский лидер напомнил, что у него были уже разговоры с президентом Соединенных Штатов.

Если звонки – это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами,

– заявил он.

По его словам, он неоднократно подчеркивал Вашингтону о позиции Украины относительно того, что Киев будет принимать любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева. В то же время президент отметил необходимость того, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры.

К слову, сам Дональд Трамп заявил, что 12 февраля он провел "замечательные переговоры" с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, это хорошая возможность для окончания войны России против Украины и достижения мира. С Путиным он обсуждал войну, ситуацию на Ближнем Востоке и тому подобное.