Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в его соцсети Truth Social.

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Как Трамп оценивает свои переговоры с политиками

Дональд Трамп прокомментировал телефонные разговоры с президентами Украины и России.

Замечательные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну,

– написал американский лидер.

Напомним, вечером 12 февраля стало известно, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным – он длился почти 1,5 часа. Политик сообщил, что они обсуждали "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие вопросы". Трамп также заявил, что они с Путиным договорились немедленно начать переговоры с участием своих команд.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что звонок президента США главе Кремля Владимиру Путину "создает впечатление" начала переговоров по Украине.

Сразу после этого президент США позвонил Владимиру Зеленскому. Лидер США отметил, что его разговор с президентом Украины прошел очень хорошо. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский хотят мира.