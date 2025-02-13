Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как Рютте прокомментировал звонок Трампа

На вопрос, воспринимает ли Рютте вчерашний звонок Трампа как начало переговоров по войне в Украине, он ответил, что "такое впечатление сложилось, что это был успешный звонок".

В то же время он подчеркнул, что Запад стремится к миру и сильной позиции для Украины.

Очень важно, что когда будет заключен этот мир, он должен быть долговременным, чтобы Путин даже не пытался никогда захватить даже маленькой частицы Украины. И я думаю, что такое мнение разделяет Трамп и его команда,

– отметил генсек НАТО.

Напомним, что вчера, 12 декабря, Дональд Трамп провел что вчера 12 декабря переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Сразу после этого он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как впоследствии заявил президент США, переговоры были "успешными".