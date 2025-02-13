Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис політика в його соцмережі Truth Social.

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Як Трамп оцінює свої перемовини з політиками

Дональд Трамп прокоментував телефонні розмови з президентами України та Росії.

Чудові перемовини з Росією та Україною вчора. Хороша можливість завершити ту жахливу, дуже криваву війну,

– написав американський лідер.

Нагадаємо, ввечері 12 лютого стало відомо, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним – вона тривала майже 1,5 години. Політик повідомив, що вони обоворювали "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та різні інші питання". Трамп також заявив, що вони з Путіним домовилися негайно розпочати переговори за участю своїх команд.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дзвінок президента США главі Кремля Владіміру Путіну "створює враження" початку переговорів щодо України.

Одразу після цього президент США зателефонував Володимиру Зеленському. Лідер США зазначив, що його розмова з президентом України пройшла дуже добре. За словами Трампа, і Путін, і Зеленський хочуть миру.