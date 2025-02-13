Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

Дивіться також Трамп подзвонив Путіну, а потім Зеленському: найважливіші заяви політиків

Переговори з Росією: яку тактику могли обрати США

Керівник ЦПД зазначив, те, що зараз роблять Сполучені Штати – це стратегічна невизначеність у дипломатії. Додав, це свідомий підхід, за якого держава уникає чітко визначених позицій щодо певних питань. Робить це, щоб зберегти гнучкість, утримати ініціативу та впливати на поведінку інших акторів.

Це дозволяє створювати простір для маневру, запобігати передбачуваності дій і змушувати опонента враховувати різні сценарії. Такий підхід може бути корисним у стримуванні противника, підтримці стратегічного балансу або формуванні коаліцій,

– пояснив Коваленко.

Наголосив, йде дуже складна стратегічна гра. Не варто забувати, що Сполучені Штати протистоять і Росії, і Китаю.

"Україна ж є у сфері стратегічних інтересів США", – зазначив керівник ЦПД.