Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.
Смотрите также Трамп позвонил Путину, а потом Зеленскому: важнейшие заявления политиков
Переговоры с Россией: какую тактику могли выбрать США
Руководитель ЦПД отметил, то, что сейчас делают Соединенные Штаты – это стратегическая неопределенность в дипломатии. Добавил, это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам. Делает это, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других акторов.
Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать различные сценарии. Такой подход может быть полезным в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций,
– объяснил Коваленко.
Подчеркнул, идет очень сложная стратегическая игра. Не стоит забывать, что Соединенные Штаты противостоят и России, и Китаю.
"Украина же есть в сфере стратегических интересов США", – отметил руководитель ЦПД.