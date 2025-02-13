Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Что заявили в украинском МИД

Как сообщили в МИД, министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза заявили, что они преданы независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины "перед лицом захватнической войны России".

Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников,

– говорится в заявлении.

Там отмечают, что ожидают обсуждения дальнейшего пути "вместе с американскими союзниками". А также добавляют, что общими целями должно быть обеспечение сильной позиции для Украины.

Руководители МИД европейских стран отмечают, что Украине нужно предоставить "сильные" гарантии безопасности. Они отмечают, что справедливый и устойчивый мир для украинского народа является "необходимым условием сильной евроатлантической безопасности".

В заявлении министры заверили, что работают для усиления коллективных оборонных возможностей и подчеркнули, что безопасность европейского континента является общей ответственностью.

О чем Сибига говорил с иностранными коллегами

В украинском МИД также рассказали, что во время переговоров по безопасности в Париже глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига обменялся мнениями с коллегами по взаимодействию европейских союзников с новой администрацией США.

Он отметил необходимость принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы". А также подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности благодаря "своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту".

Сибига вспомнил безрезультатные соглашения, которые подписывала Украина, и отметил, что никакие договоренности по безопасности за счет Украины не принесут безопасности евроатлантическому сообществу.

Глава украинского МИД отметил, что государство стремится к соглашению, которое принесет устойчивую безопасность и справедливый мир и подчеркнул, что такого результата можно достичь только с позиции силы.

По его словам, такой подход предусматривает тотальное санкционное давление на Россию, изоляцию и эмбарго для государства-агрессора. А также максимальное усиление оборонных возможностей Украины, масштабирование украинского и европейского оборонного производств, использование военных контингентов партнеров для сдерживания России от повторения агрессии и других составляющих, которые будут эффективными только в комплексе.