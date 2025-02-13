Але тепер президент США Дональд Трамп дав Путіну "поштовх". Ймовірно, їхня нещодавня телефонна розмова знову дозволила диктатору вийти на світову арену. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що для Путіна означає розмова з Трампом

Видання пише, що хоч Трамп не приховував, що його політика кардинально відрізнятиметься від підходу колишнього президента США Джо Байдена у питанні перемоги України, проте його коментарі про те, що Росія теж воювала "за цю землю і втратила багато солдатів" шокували всю Європу.

NBC News повідомляє, що колишній президент Естонії Тоомас Хендріс Ільвес, коментуючи розмову Трампа і Путіна, заявив, що президент США "віддав Україну" диктатору. Своєю чергою колишній посол США у Росії Майкл Макфол, який цього тижня бере участь у Мюнхенській конференції також висловив невдоволення.

Він здивований стосовно того, чому адміністрація Трампа "дарує Путіну подарунки – українську землю та відсутність членства України в НАТО – ще до початку переговорів". Експосол додав, що мав переговори з росіянами, і, за його словами, "ви ніколи нічого не віддаєте їм безкоштовно".

У статті наводять слова президента України Володимира Зеленського про те, що хоч Дональд Трамп і зателефонував спершу російському диктатору, проте це не ставить Росію пріоритетом, хоч, як і визнає, що це було неприємно. Журналісти зауважують, що український лідер і досі довіряє заявам президента США.

Це "показує слабкість США, оскільки вони задовольняють бажання Путіна без необхідності Росії йти на компроміс або поступатися чимось... Блеф Путіна про те, що він "перемагає", здається, працює з Трампом,

– вважає Орися Луцевич, директорка лондонського аналітичного центру Chatham House.

Європа має брати участь у переговорах

Згідно з оприлюдненою інформацією, хоч Росія протягом останнього року досягла незначних успіхів на фронті, Москва й досі контролює близько 20% української території. Водночас Сили оборони досі утримують частину Курської області після початку операції у серпні 2024 року.

Водночас, за даними видання, європейські країни стурбовані тим, що Дональд Трамп може вести перемовини з Владіміром Путіним, залишаючи осторонь Володимира Зеленського. Також журналісти наводять нещодавню спільну заяву Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії та Великої Британії.

Вони вимагають того, що Україна та Європа обов'язково мають брати участь у будь-яких переговорах щодо питання миру. І хоч європейські дипломати не згадували імені Дональда Трампа, проте вони вказали, що "з нетерпінням чекають на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками".

До слова, президент України Володимир Зеленський досить скептично висловився щодо домовленостей між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Очільник держави зауважив, що з російським диктатором буде складно домовитися щодо справедливого миру.

Зауважимо, що CNN писало, що після тривалого періоду, коли війна в Україні затьмарювала міжнародну політику, Путін спробував використати цей момент для відновлення своїх стратегічних позицій і подальшого послаблення єдності Заходу щодо питання війни.