Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по ЧАЭС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

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Какая сейчас ситуация на ЧАЭС

По состоянию на 7 утра 18 февраля тление на месте удара продолжается. Там постоянно измеряют уровень радиации. К счастью, он находится в пределах привычных показателей.

В самом укрытии Чернобыльской обнаружили ряд повреждений в результате российской атаки. Речь идет о сквозных разрушениях величиной в 15м2, дефектах обшивки и повреждении внутреннего заполнителя обшивки.

Имеются разрушения болтовых соединений. Также деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания,

– говорится в сообщении.

Напомним, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко заявил, что удар российского беспилотника не вызвал выброс радиоактивных веществ. Но если будут повторные удары, то ситуация может измениться.