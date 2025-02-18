Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по ЧАЕС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

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Яка зараз ситуація на ЧАЕС

Станом на 7 ранку 18 лютого тління на місці удару продовжується. Там постійно вимірюють рівень радіації. На щастя, він перебуває в межах звичних показників.

У самому укритті Чорнобильської виявили низку пошкоджень внаслідок російської атаки. Йдеться про наскрізні руйнування завбільшки у 15м2, дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки.

Наявні руйнування болтових з'єднань. Також деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко заявив, що удар російського безпілотника не спричинив викид радіоактивних речовин. Але якщо будуть повторні удари, то ситуація може змінитися.