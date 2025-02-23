Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. В каких областях есть угроза беспилотников – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы Украины.
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В каких областях угроза "Шахедов"
22:00, 23 февраля
Пуск КАБ на Сумщине.
21:59, 23 февраля
Внимание! Чернигов! Вражеский БпЛА с востока в вашем направлении!
21:47, 23 февраля
В каких областях Украины объявлена воздушная тревога
21:46, 23 февраля
Черноморск/Одесса – в укрытие!
21:40, 23 февраля
Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.
21:35, 23 февраля
Группа БпЛА из акватории Черного моря на Черноморск/Одессу.
21:32, 23 февраля
Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.
21:31, 23 февраля
Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Пуск КАБ на Сумщине.
Внимание! Чернигов! Вражеский БпЛА с востока в вашем направлении!
В каких областях Украины объявлена воздушная тревога
Черноморск/Одесса – в укрытие!
Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.
Группа БпЛА из акватории Черного моря на Черноморск/Одессу.
Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.
Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА.