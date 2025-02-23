Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. В каких областях есть угроза беспилотников – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Смотрите также Россияне буквально тестируют дроны на Запорожском направлении, – в "Легионе Свободы" раскрыли детали

В каких областях угроза "Шахедов"

22:00, 23 февраля

Пуск КАБ на Сумщине.

21:59, 23 февраля

Внимание! Чернигов! Вражеский БпЛА с востока в вашем направлении!

21:47, 23 февраля

В каких областях Украины объявлена воздушная тревога

21:46, 23 февраля

Черноморск/Одесса – в укрытие!

21:40, 23 февраля

Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА.

21:35, 23 февраля

Группа БпЛА из акватории Черного моря на Черноморск/Одессу.

21:32, 23 февраля

Одесская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:31, 23 февраля

Киевская область, Черкасская область (Черкасский и Золотоношский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА.