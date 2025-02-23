Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти до укриття. У яких областях є загроза безпілотників – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили України.

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У яких областях загроза "Шахедів"

22:00, 23 лютого

Пуск КАБ на Сумщині.

21:59, 23 лютого

Увага! Чернігів! Ворожий БпЛА зі сходу у вашому напрямку!

21:47, 23 лютого

В яких областях України оголошено повітряну тривогу

21:46, 23 лютого

Чорноморськ/Одеса – в укриття!

21:40, 23 лютого

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.

21:35, 23 лютого

Група БпЛА з акваторії Чорного моря на Чорноморськ/Одесу.

21:32, 23 лютого

Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:31, 23 лютого

Київська область, Черкаська область (Черкаський і Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.