В області є руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергій Тюріна.

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Які наслідки атаки дронами на Хмельниччині

Під час нічної повітряної тривоги сили ППО збили у небі над Хмельницькою областю 2 російських БпЛА типу Shahed.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад, вікна, двері, дах житлового будинку та автомобіль. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна ще в п'яти житлових будинках,

– повідомив Сергій Тюрін.

На щастя, інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

Цієї ночі від атаки дронами також постраждала Київська область. У Броварському районі уламки "Шахеда" впали на недобудовану багатоповерхівку та спричинила загоряння на 23 поверсі.

Унаслідок атаки постраждав охоронець житлового комплексу – у чоловіка 1974 року народження гостра реакція на стрес.