Днем 24 февраля 2025 года в Харькове прогремел взрыв. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Харькове было громко

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Харькове. пока неизвестно никаких деталей относительно этого. Местные власти пока не комментировала взрывов, поэтому официальной информации нет.

Неизвестно также и чем именно Россия атаковала Харьков. Воздушные силы писали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на север Харьковской области.

Кроме этого, также предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Россия постоянно целится по украинским городам. Поэтому во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Не стоит пренебрегать собственной безопасностью, ведь обычная осторожность может сохранить жизнь.