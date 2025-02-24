24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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21:03, 24 лютого
Донеччина – загроза застосування ударних БпЛА!
20:55, 24 лютого
Актуальна інформація стосовно руху дронів
- "Шахеди"на Миколаївщині курсом на захід.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на захід.
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.
- "Шахеди" на Сумщині курсом на захід.
- "Шахеди" на Чернігівщині курсом західним.
20:52, 24 лютого
У Кременчуці пролунав вибух.
20:29, 24 лютого
Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!
19:50, 24 лютого
Оновлення щодо "Шахедів"
- БпЛА на Сумщині – курсом південно-західним. На межі Сумської та Полтавської області! Курсом західним.
- БпЛА на Полтавщині. Курсом на захід.
- БпЛА на Харківщині – курсом південно-західним.
- БпЛА на Дніпропетровщині та Запорізькій області. Курсом північно-західним.
19:24, 24 лютого
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!
19:14, 24 лютого
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
19:10, 24 лютого
Запорізька та Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!