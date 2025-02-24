24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:03, 24 лютого Донеччина – загроза застосування ударних БпЛА!

20:55, 24 лютого Актуальна інформація стосовно руху дронів "Шахеди"на Миколаївщині курсом на захід.

"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на захід.

"Шахеди" на Полтавщині курсом на південно-західний напрямок.

"Шахеди" на Сумщині курсом на захід.

"Шахеди" на Чернігівщині курсом західним.

20:52, 24 лютого У Кременчуці пролунав вибух.

20:29, 24 лютого Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:50, 24 лютого Оновлення щодо "Шахедів" БпЛА на Сумщині – курсом південно-західним. На межі Сумської та Полтавської області! Курсом західним.

БпЛА на Полтавщині. Курсом на захід.

БпЛА на Харківщині – курсом південно-західним.

БпЛА на Дніпропетровщині та Запорізькій області. Курсом північно-західним.

19:24, 24 лютого Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:14, 24 лютого Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!