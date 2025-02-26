Норвегія надасть грошову допомогу Україні

Гроші надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), пише 24 канал з посиланням на Нафтогаз.

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Ця допомога є дуже важлива для стійкості енергосистеми,

– сказав керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак та подякував Норвегії та ЄБРР за послідовну підтримку та допомогу Україні.

На сайті йдеться, що фінансування є частиною більшого пакета допомоги, який спрямований на підтримку енергетичної безпеки країни. Зокрема Норвегія виділяє близько 380 мільйонів євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснив, що, крім зброї та боєприпасів, Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці та навів приклад, що у Києві люди часто залишаються без електрики.

Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії,

– зазначив Йонас Гар Стьоре.

Зауважте! Лише з початку 2024 року Росія здійснила 16 масованих атак по газовій інфраструктурі України.